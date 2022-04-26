Илон Маск купил Twitter за $44 млрд

Об этом сообщает Cision.

После завершения сделки Twitter станет частной компанией.

Акционеры получат $54,20 доллара наличными за каждую обыкновенную акцию Twitter.

Я также хочу сделать Twitter лучше, чем когда-либо, дополнив продукт новыми функциями, сделав алгоритмы открытыми для повышения доверия, победив спам-ботов и проверяя подлинность всех людей. Twitter обладает огромным потенциалом — я с нетерпением жду начала работы с компанией и сообществом пользователей, чтобы раскрыть его. Илон Маск

Сделка была единогласно одобрена советом директоров Twitter. Ожидается, что она будет закрыта в 2022 году после получения соответствующих разрешений от регулирующих органов.

Совет директоров Twitter провел внимательную и всестороннюю оценку предложения Илона, уделяя особое внимание стоимости, определенности и финансированию. Предлагаемая сделка принесет значительную денежную премию, и мы считаем, что это — лучший путь вперед для акционеров Twitter. Независимый председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор

Маск взял несколько кредитов на $25,5 млрд для покупки Twitter. $21 млрд он добавит из своих накоплений.