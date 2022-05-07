Состоялась жеребьевка турнира Beeline Challenger 80

Как передает пресс-служба ФТК, пять представителей Казахстана сыграют в квалификации: Достанбек Ташбулатов сразится с немцем Себастьяном Фаншлоу, Тимур Мауленов – с Богданом Апостолом из Румынии, Никита Сидоров постарается сломить сопротивление россиянина Плибека Качмазова, Аслан Темирлан сыграет с итальянцем Эдуардо Ловаджо, а Бекжан Ережеп – с индусом Мукундом Сасикумаром.

В основной сетке первый сеяный из казахстанцев Денис Евсеев на старте сыграет с одним из победителей квалификации. Стали известны и соперники наших игроков, которые получили wild card от организаторов. Григорию Ломакину будет оппонировать Николас Ионель из Румынии. Бейбит Жукаев проведет свой матч против норвежца Виктора Дурасовича.

Результаты жеребьевки в парном разряде: Достанбек Ташбулатов и Тимур Муленов на старте сыграют против своего соотечественника Дениса Евсеева и россиянина Александра Шевченко. Бейбит Жукаев в паре с представителем России Алибеком Качмазовым на старте сразится с Арджуном Кадхе из Индии и украинцем Владиславом Манафовым, которые посеяны на этом Челленджере вторыми. Григорий Ломакин и россиянин Ян Бондаревский встретятся с Богданом Бобровым из России и Денисом Истоминым из Узбекистана.

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