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21:23 07.05.2022

Кардиолог предупредила, что инфаркт возможен и при нормальном давлении

Инфаркт при нормальном давлении Фото: pixabay
Инфаркт возможен не только при гипертонии, но и при нормальном артериальном давлении, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявила врач-кардиолог, психолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам медика, высокое давление существенно повышает риски развития инфаркта, но в некоторых случаях это может случиться не только на фоне гипертонии.

Доктор объясняет, что этот риск повышают эмоции, которые испытывает человек. К инфаркту могут привести эмоциональные проблемы, которые накапливаются годами и даже десятками лет, и все это в итоге выливается в соматические заболевания.

Для профилактики инфарктов врач посоветовала нормально отдыхать, вовремя ложиться спать, следить за питанием и заниматься спортом, а также регулярно проходить диспансеризацию.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Айсулу Омарова
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