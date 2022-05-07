Кардиолог предупредила, что инфаркт возможен и при нормальном давлении

Об этом заявила врач-кардиолог, психолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам медика, высокое давление существенно повышает риски развития инфаркта, но в некоторых случаях это может случиться не только на фоне гипертонии.

Доктор объясняет, что этот риск повышают эмоции, которые испытывает человек. К инфаркту могут привести эмоциональные проблемы, которые накапливаются годами и даже десятками лет, и все это в итоге выливается в соматические заболевания.

Для профилактики инфарктов врач посоветовала нормально отдыхать, вовремя ложиться спать, следить за питанием и заниматься спортом, а также регулярно проходить диспансеризацию.