Акимат Нур-Султана: Праздничный концерт на «Барыс-Арена» 8 мая никогда не планировался

В акимате столицы заявили, что информация о проведении 8 мая концерта в здании «Барыс-Арена», распространяемая в соцсетях, не соответствует действительности!

Концерт не планировался и не состоится. Руководство здания «Барыс-Арена», в том числе компания, управляющая спортивно-культурными объектами столицы MTEX management, также обратились к горожанам о том, что проведение концерта не соответствует действительности.