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21:53 07.05.2022

Акимат Нур-Султана: Праздничный концерт на «Барыс-Арена» 8 мая никогда не планировался

Концерт 8 мая не планировался Фото: Facebook/Акимат города Нур-Султан
MTEX management – компания, управляющая спортивно-культурными объектами города Нур-Султана, обратилась к жителям и гостям столицы, сообщает Zakon.kz.

В акимате столицы заявили, что информация о проведении 8 мая концерта в здании «Барыс-Арена», распространяемая в соцсетях, не соответствует действительности!

Концерт не планировался и не состоится. Руководство здания «Барыс-Арена», в том числе компания, управляющая спортивно-культурными объектами столицы MTEX management, также обратились к горожанам о том, что проведение концерта не соответствует действительности.

Организатор Марат Абиев, несмотря на официальное уведомление об отказе в проведении концерта, продолжает обманным путем зазывать на концерт. Тем самым вводя людей в заблуждение! Призываем горожан не вестись на провокации. За противоправные действия предусмотрена ответственность. Пресс-служба акимата города Нур-Султана
Константин Вноровский
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