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23:18 07.05.2022

Концерт «Айбынды ардагерлер» для ветеранов прошел Нур-Султане

Для ветеранов Фото: Facebook/Акимат города Нур-Султан
В Нур-Султане в честь Дня Победы состоялся концерт «Айбынды ардагерлер» для ветеранов ВОВ, сообщает Zakon.kz.

Как передает официальный сайт столичного акимата, традиционное мероприятие в этом году проводится в четвертый раз.

Эта идея возникла с целью чествования ветеранов. Посещение двора, дома ветеранов – одно из самых необычных мероприятий. Также небольшой военно-патриотический парад проводится во дворе этих людей. В этом году данное мероприятие проводится совместно с духовым оркестром филармонии города Нур-Султан, акиматом города, Управлением культуры. Руководитель отдела Управления по вопросам молодежной политики города Нур-Султан Акулан Тастемир

Он добавил, что в столице проживает 18 ветеранов, которым оказывается особый почет и внимание.

Сегодняшний репертуар мы подготовили специально для наших ветеранов. Звучали песни того времени, музыка, звучавшая в сердцах каждого ветерана ко Дню Победы. Они проливали кровь под пулями и в снежной буре за то, что мы сегодня живем в мирное время. В честь них мы провели небольшой концерт. Художественный руководитель духового оркестра филармонии им.Е. Рахмадиева Никита Почиталин
Константин Вноровский
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