Концерт «Айбынды ардагерлер» для ветеранов прошел Нур-Султане

Как передает официальный сайт столичного акимата, традиционное мероприятие в этом году проводится в четвертый раз.

Эта идея возникла с целью чествования ветеранов. Посещение двора, дома ветеранов – одно из самых необычных мероприятий. Также небольшой военно-патриотический парад проводится во дворе этих людей. В этом году данное мероприятие проводится совместно с духовым оркестром филармонии города Нур-Султан, акиматом города, Управлением культуры. Руководитель отдела Управления по вопросам молодежной политики города Нур-Султан Акулан Тастемир

Он добавил, что в столице проживает 18 ветеранов, которым оказывается особый почет и внимание.