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Законодательство РК
01:17 08.05.2022

Эстафета, посвященная Дню защитника Отечества, прошла в столице

День защитника Отечества в Нур-Султане Фото: gov.kz
На площади Demalys Promenade в Нур-Султане прошла эстафета по легкой атлетике, посвященная Дню защитника Отечества, сообщает Zakon.kz.

В ней приняли участие около 600 учащихся общеобразовательных школ и студентов средних и старших классов, передает официальный сайт столичного акимата.

По словам руководителя управления физической культуры и спорта г. Нур-Султан Самата Жылкыбаева, количество участников в традиционных соревнованиях с каждым годом увеличивается.

По его словам, в соревнованиях принимают участие около 600 учащихся общеобразовательных школ и студентов средних и старших классов. С каждым годом традиционно проводимые соревнования становятся все более престижными, а количество участников увеличивается.

Участники эстафеты преодолели дистанцию в 5 335 м, состоящую из 14 этапов.

Соревнования стартовали на пересечении площади Победы и улицы Бигельдинова, затем дистанция протянулась по улице Алии Молдагуловой – от улицы Бейбитшилик до улицы Отырар.

Целью соревнования является реализация Послания Президента РК народу Казахстана, а также пропаганда здорового образа жизни среди учащихся общеобразовательных школ, студентов сузов и вузов, развитие массовых спортивных мероприятий.

Победители, занявшие призовые места в соревнованиях, были награждены медалями, командными кубками и дипломами.

Константин Вноровский
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