Новый всплеск COVID-19 спрогнозировали в России

Есть косвенные признаки, указывающие на начало нового подъема заболеваемости COVID-19 в России, сообщает радио Sputnik.

В крупных городах России, скорее всего, наметился подъем заболеваемости COVID-19, считает кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Об этом свидетельствуют данные статистики, касающиеся уровня смертности и числа госпитализаций, отметил он в интервью радио Sputnik.

В ближайшие два месяца, в мае и июне, вполне возможны всплески заболеваемости COVID-19. Скорее всего, первый всплеск уже происходит в это самое время в крупных городах России. Конечно, новая волна никоим образом не сопоставима ни с "дельтой", ни с "омикроном". Но тем не менее косвенные признаки новой волны мы видим по динамике смертности и по сдвигу в плане числа госпитализаций. Николай Крючков

По его словам, новая волна заболеваемости COVID-19 в России может остаться незамеченной из-за того, что далеко не все инфицированные люди проходят ПЦР-тестирование.

В мае и в первые летние месяцы всплеск заболеваемости будет, но мы можем его даже не увидеть. Эта волна пройдет незаметно по причине небольшого охвата ПЦР-тестированием жителей России. Николай Крючков

Он выразил мнение, что на осень может прийтись гораздо более масштабная волна, из-за возможности появления новых линий коронавирусной инфекции.