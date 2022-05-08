Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
06:59 08.05.2022

Зеленский пожаловался на отсутствие единства в ЕС по санкциям к России

президент Украины Евросоюз санкции Фото: Instagram/zelenskiy_official
Евросоюз планирует завершить работу над шестым пакетом антироссийских санкций по крайней мере к 9 мая. Его должны одобрить все 27 государств-членов ЕС, сообщает Zakon.kz.

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие единства ЕС по шестому пакету антироссийских санкций, сообщает Lenta.ru.

Украинский лидер считает, что ЕС должен занимать единую позицию. При этом он добавил, что Киев благодарен Евросоюзу за те санкции, которые были введены в отношении Москвы.

Политик добавил, что на сегодняшний день только США и Великобритания демонстрируют безусловную поддержку дальнейшему введению ограничительных мер.

Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты являются акселератором санкционной политики, и назвал страну самой могущественной на сегодняшний день.

Ранее стало известно, что ЕС планирует завершить работу над шестым пакетом антироссийских санкций по крайней мере к 9 мая.

4 мая дипломаты Евросоюза обсудили шестой пакет санкций, который единогласно должны одобрить все 27 государств-членов.

Данияр Кунафин
Зеленский Владимир Украина
Панфилов, Момышулы, Габдуллин – эксклюзивные фотографии героев ВОВ из Архива президента
07.05.2022
Толпа напала на полицейских в Жамбылской области
07.05.2022
Обильные осадки: в Жанаозене откачивают воду
07.05.2022
Диетолог назвал напитки, от которых стоит отказаться навсегда
07.05.2022
Питался растениями и живностью – в Алматинской области нашли пропавшего мужчину
07.05.2022
Главная Топ LIVE Все