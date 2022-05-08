Казахский боксер отправил кубинца в нокаут в андекарде «Канело» – Бивол

Представляющий Узбекистан этнический казах Эльнур Абдураимов (8-0, 7 КО) выступил на вечере бокса Сауль «Канело» Альварес — Дмитрий Бивол, сообщает Sports.kz.

Абдураимов сразился с непобежденным кубинским боксером Мануэлем Корреа (11-0, 7 КО).

Бой прошел во втором полулегком весе и был рассчитан на восемь раундов, но не продлился отведенную дистанцию: Абдураимов одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. Перед этим он дважды отправил кубинца в нокдаун.

Таким образом, Эльнур Абдураимов выиграл девятый бой в своей профессиональной карьере, а Мануэль Корреа потерпел первое поражение.

В главном бою вечера Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) и Дмитрий Бивол (19-0, 11 КО) сразятся за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA Super.

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