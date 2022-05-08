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08:54 08.05.2022

Бывший генсек НАТО призвал Швецию и Финляндию вступить в альянс «именно сейчас»

Вступление в НАТО Фото: pixabay
В случае одобрения заявки указанных стран процедура присоединения к альянсу займет несколько месяцев, так как она должна пройти через парламенты 30 стран-членов организации, сообщает Zakon.kz.

Швеции и Финляндии необходимо осуществить планы по вступлению в НАТО «именно сейчас», во время военного конфликта в Украине. Об этом заявил бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен, передает Lenta.ru.

Что касается Финляндии и Швеции, мне кажется, у этих стран есть окно возможности вступить именно сейчас, когда Путин занят где-то еще.Андерс Фог Расмуссен

По его словам, в случае одобрения заявки указанных стран процедура присоединения к альянсу займет несколько месяцев, так как она должна пройти через парламенты 30 стран-членов организации перед тем, как будет ратифицирована НАТО.

Данияр Кунафин
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