Бывший генсек НАТО призвал Швецию и Финляндию вступить в альянс «именно сейчас»

Швеции и Финляндии необходимо осуществить планы по вступлению в НАТО «именно сейчас», во время военного конфликта в Украине. Об этом заявил бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен, передает Lenta.ru.

Что касается Финляндии и Швеции, мне кажется, у этих стран есть окно возможности вступить именно сейчас, когда Путин занят где-то еще. Андерс Фог Расмуссен

По его словам, в случае одобрения заявки указанных стран процедура присоединения к альянсу займет несколько месяцев, так как она должна пройти через парламенты 30 стран-членов организации перед тем, как будет ратифицирована НАТО.