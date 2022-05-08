11:34 08.05.2022
Проехал на красный свет: смертельное ДТП в Нур-Султане
Фото: Zakon.kz
Пострадали водитель Toyota Camry, а также пассажиры Mercedes. Полиция Нур-Султана начала досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.
Водитель Mercedes скончался на месте ДТП в Нур-Султане. Авария произошла 8 мая около 02:40.
Водитель Toyota Camry ехал по улице Сембинова. На пересечении с улицей Кенесары он проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Mercedes, водитель которого следовал по Кенесары на разрешающий сигнал светофора.
С различными травмами в больницу доставили водителя Toyota Camry и пассажиров Mercedes.
Полиция начала досудебное расследование по факту ДТП.