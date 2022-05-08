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Законодательство РК
11:34 08.05.2022

Проехал на красный свет: смертельное ДТП в Нур-Султане

Нур-Султан ДТП Фото: Zakon.kz
Пострадали водитель Toyota Camry, а также пассажиры Mercedes. Полиция Нур-Султана начала досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Водитель Mercedes скончался на месте ДТП в Нур-Султане. Авария произошла 8 мая около 02:40.

Водитель Toyota Camry ехал по улице Сембинова. На пересечении с улицей Кенесары он проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Mercedes, водитель которого следовал по Кенесары на разрешающий сигнал светофора.

С различными травмами в больницу доставили водителя Toyota Camry и пассажиров Mercedes.

Полиция начала досудебное расследование по факту ДТП.

Данияр Кунафин
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