Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:17 08.05.2022

В Таджикистане подтвердили атаку со стороны Афганистана

Таджикистан Афганистан атака Фото: pixabay
Военнослужащие Таджикистана и местные жители в результате ЧП не пострадали. Трое злоумышленников получили ранения, один – особо тяжелое, сообщает Zakon.kz.

В пограничной службе Таджикистана подтвердили ракетный удар со стороны Афганистана. Четыре снаряда упали в реку Амударья, еще три – в лесу поблизости, сообщает Sputnik Таджикистан.

Источник в погранслужбе рассказал, что инцидент произошел в Фархорском районе Хатлонской области.

По его словам, военнослужащие республики и местные жители в результате ЧП не пострадали.

Пограничники видели машину, в которой находились афганские террористы. Автомобиль сгорел, трое злоумышленников получили ранения, один – особо тяжелое.Погранслужба Таджикистана

Ранее о происшествии заявили афганские СМИ. Согласно их данным, неизвестные боевики выпустили семь ракет из автомобиля Toyota на таджикско-афганской границе в районе Ходжа-Гори провинции Тахар, а затем скрылись.

Один из журналистов отметил, что в ответ военнослужащие Таджикистана открыли огонь.

По информации афганских СМИ, талибы* возложили ответственность за инцидент на террористов Исламского государства*. Также появились сообщения, что республику атаковали боевики организации Джамаат Ансаруллах.

*Запрещенные в Казахстане террористические организации.

Данияр Кунафин
Таджикистан
Панфилов, Момышулы, Габдуллин – эксклюзивные фотографии героев ВОВ из Архива президента
07.05.2022
Толпа напала на полицейских в Жамбылской области
07.05.2022
Обильные осадки: в Жанаозене откачивают воду
07.05.2022
Диетолог назвал напитки, от которых стоит отказаться навсегда
07.05.2022
Питался растениями и живностью – в Алматинской области нашли пропавшего мужчину
07.05.2022
Главная Топ LIVE Все