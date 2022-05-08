В Таджикистане подтвердили атаку со стороны Афганистана
В пограничной службе Таджикистана подтвердили ракетный удар со стороны Афганистана. Четыре снаряда упали в реку Амударья, еще три – в лесу поблизости, сообщает Sputnik Таджикистан.
Источник в погранслужбе рассказал, что инцидент произошел в Фархорском районе Хатлонской области.
По его словам, военнослужащие республики и местные жители в результате ЧП не пострадали.
Пограничники видели машину, в которой находились афганские террористы. Автомобиль сгорел, трое злоумышленников получили ранения, один – особо тяжелое.Погранслужба Таджикистана
Ранее о происшествии заявили афганские СМИ. Согласно их данным, неизвестные боевики выпустили семь ракет из автомобиля Toyota на таджикско-афганской границе в районе Ходжа-Гори провинции Тахар, а затем скрылись.
Один из журналистов отметил, что в ответ военнослужащие Таджикистана открыли огонь.
По информации афганских СМИ, талибы* возложили ответственность за инцидент на террористов Исламского государства*. Также появились сообщения, что республику атаковали боевики организации Джамаат Ансаруллах.
*Запрещенные в Казахстане террористические организации.