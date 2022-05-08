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Законодательство РК
15:55 08.05.2022

Троих убили, двоих ранили в перестрелке в Кызылординской области

Кызылординская область стрельба Фото: Zakon.kz.
Погибли мужчины 1996 и 1993 годов рождения. Личность третьего устанавливается. Были ранены мужчины 1975 и 1999 годов рождения. Их доставили в больницу, сообщает Zakon.kz.

По данным «Ақмешіт жастары», инцидент произошел вечером 7 мая возле продуктового магазина.

Погибли мужчины 1996 и 1993 годов рождения. Личность третьего устанавливается. Были ранены мужчины 1975 и 1999 годов рождения. Их доставили в больницу.

В ДП Кызылординской области Zakon.kz сообщили о начале следственных действий.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по части 2 статьи 99 УК РК («Убийство»). Подробности в полиции не сообщили, сославшись на статью 201 УПК РК.

Данияр Кунафин
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