Троих убили, двоих ранили в перестрелке в Кызылординской области

По данным «Ақмешіт жастары», инцидент произошел вечером 7 мая возле продуктового магазина.

Погибли мужчины 1996 и 1993 годов рождения. Личность третьего устанавливается. Были ранены мужчины 1975 и 1999 годов рождения. Их доставили в больницу.

В ДП Кызылординской области Zakon.kz сообщили о начале следственных действий.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по части 2 статьи 99 УК РК («Убийство»). Подробности в полиции не сообщили, сославшись на статью 201 УПК РК.