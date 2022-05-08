Два города и четыре села подтопило за ночь в Мангистау

Lada.kz приводит данные заместителя начальника ДЧС Мангистауской области подполковника Бекболата Абдикадырова.

Согласно им, в Актау подтопленными оказались одиннадцать улиц – 12 420 кубометров воды. Работы продолжаются.

В Жанаозене пострадали 88 жилых домов (из них 35 откачано), 43 дворовых территории (из них 28 откачано), 27 улиц (из них 20 откачано), подвальные помещения трех школ и одного детского сада (из них откачано три). Уложено более 130 мешкотар с инертными материалами. Откачано 17 300 кубометров воды.

В Жанаозене было отключено электроснабжение (без света остались 60 абонентов частного сектора). Силами ДЧС эвакуированы 19 человек, из них девять детей размещены у родственников. В акимате Жанаозена создан штаб.

В селе Бостан Каракиянского района подтопило пять жилых домов и насосную станцию ГУ «Турюмыс-сервис». Вода полностью откачана (950 кубометров).

В селе Сенек Каракиянского района подтопило 23 жилых дома, 25 дворовых территорий и подвальное помещение спортивной школы. Уложено более 700 мешкотар. Вода полностью откачана (980 кубометров).

В селе Курык Каракиянского района ведутся работы по откачке воды на водосборнике дождевых вод на четвертом километре участка автодороги Курык – Жетыбай. Вода полностью откачана (100 кубометров).

В селе Шетпе подтопило два жилых дома и девять дворовых территорий. Вода полностью откачана (16 кубометров).

Всего в ликвидации последствий задействованы: 81 сотрудник ДЧС, 19 единиц техники и 21 мотопомпа. Местный исполнительный орган предоставил 138 работников, 46 единиц техники и пять мотопомп. Также помогают 85 волонтеров.