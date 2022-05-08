Врач-диетолог предупредила о вреде безлактозных напитков

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина уверена, что безлактозные напитки вредны для здоровья и являются ничем иным, как обычным маркетинговым ходом недобросовестных продавцов, передает радиостанция «Говорит Москва».

Специалист рассказала, что в рисовом, ореховом, овсяном молоке отсутствуют витамин B12 и жирные кислоты, необходимые для здоровья людей.

По ее словам, эти напитки вообще нельзя сравнивать с молоком. В них добавляют фосфаты для придания определенной консистенции, а ничего хорошего организму они не несут.

Синтетические витамины усваиваются не так, как натуральные. Можно в любой продукт добавить витамин, но неясно, сколько его там и как он взаимодействует с другими компонентами. Мне кажется, это больше рекламный ход или как тростниковый сахар – можно разрекламировать и назвать суперполезным. Скорее, это баловство. Кандидат медицинских наук Елена Соломатина

В заключение диетолог добавила, что полезнее будет съесть овсяную кашу или цельные орехи, в которых содержатся все необходимые для организма вещества и клетчатка.