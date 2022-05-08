День защитника Отечества: праздничные концерты прошли на площадках столицы

Центрами притяжения горожан стали монумент Байтерек, студенческий парк, пешеходная зона Demalys promenade, Аллея писателей и амфитеатр, передает официальный сайт акимата Нур-Султана.

У монумента Байтерек не только столичные меломаны, но гости города. Свои лучшие хиты для астанчан исполнили звезды казахстанской эстрады - Бейбит Корган, Маржан Арапбаева, Ибрагим Ескендир, Асылхан Шалкаров. Кроме того, удивили публику яркие номера в интерпретации артистов Государственной академической филармонии имени Е.Рахмадиева, театра Nomad City Hall, духового оркестра Министерства обороны.

Фото: gov.kz

Формат open air выступлений интересен тем, что публика становится ближе к исполнителям. Меломаны смогли насладиться звучанием композиций в разных жанрах, таких как классика, народное пение и джаз.

Поздравляем наших граждан с таким замечательным праздником - Днем защитника Отечества. Желаю всем успехов и здоровья! Жительница столицы Зарина Божакова

Фото: gov.kz

На импровизированную сцену студенческого парка вышли творческие коллективы Государственной академической филармонии имени Е.Рахмадиева, эстрадно-джазовый оркестр «Жiгер», шоу барабанщиков Royal и ансамбль домбристов.

Хедлайнерами концерта, организованного на территории пешеходной зоны Demalys promenade стали Арман Куандыков, Бейбит Корган, артисты Музыкального театра юного зрителя и государственного театра танца «Наз». Кроме того, специально для юных зрителей выступил столичный цирк.

Сегодня такой замечательный день! Поздравляю всех с праздником, с Днем защитника Отечества! Пусть наша страна процветает! Желаю всем мира и добра! Житель города Куаныш Ерзатулы

Фото: gov.kz

На Аллее писателей же прозвучали казахские народные песни и классические композиции на современный лад. Музыкальный сюрприз приготовили артисты общественного объединения «Астана мәдениет» и эстрадно-симфонического оркестра «Астана».

Свою программу представляет эстрадно-симфонический оркестр «Астана» при поддержке акимата города. Мы предоставили широкую программу любимые песен наших горожан, слушателей. Художественный руководитель эстрадно-симфонического оркестра «Астана» Ержан Исин

Фото: gov.kz

Также горожане подпевали и танцевали под музыку от молодых талантливых артистов Национального военно-патриотического центра РК у столичного Амфитеатра.