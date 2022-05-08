«Каспий» вернул себе лидерство в чемпионате КПЛ-2022

Актауцы в западноказахстанском дерби у себя дома обыграли «Актобе» со счетом 2:0. В составе хозяев поля на исходе поединка отличились Артем Барановский и Еркебулан Нургалиев. Матч стал первым для Андрея Карповича на посту главного тренера актюбинского коллектива.

Десятый тур в Петропавловске открывали «Кызыл-Жар» и «Тараз». Североказахстанцы сумели остановить четырехматчевое шествие южан и свести встречу к ничьей – 1:1.

Главным разочарованием всего 10 тура стало крупное поражение легендарного алматинского «Кайрата». Огорчили алматинских болельщиков на Центральном стадионе футболисты «Атырау». Западноказахстанцы забили три безответных мяча в ворота хозяев поля.

В других матчах десятого тура зафиксированы следующие результаты:

«Ордабасы» – «Астана» – 1:2.

«Тобол» – «Аксу» – 2:0.

«Акжайык» – «Мактаарал» – 0:0.

«Туран» – «Шахтер» – 2:0.

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