Умирзак Шукеев провел свободную встречу с волонтерами

Глава региона рассказал, какие качества он хочет видеть в подрастающем поколении, а также поблагодарил волонтеров и дал им напутствия.

Сегодня в Туркестанской области проживает более 470 тысяч молодых людей, свыше 15 тысяч волонтеров.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Молодые участники встречи задавали вопросы акиму, свободно обменивались мнениями и предложениями с главой области. В свою очередь Умирзак Шукеев пожелал, чтобы полученные знания и прилагаемые усилия молодежь направляла на возрождение и процветание Туркестанского региона.

Туркестанская область - самая густонаселенная область в нашей стране. Волонтерское движение в регионе развивается на очень хорошем уровне. Мы поддерживаем молодежные движения. По поручению Президента в Год волонтера были организованы различные мероприятия. Во время арысской катастрофы в город прибыли тысячи добровольцев из разных уголков страны. Они трудились с искренним сочувствием. Мы представили ряд из них к наградам. Во время наводнения в Махтаарале, как и во время пандемии, вы тоже помогали. Сегодня я специально встречаюсь с почти полусотней волонтеров, которые прошли много испытаний. Приглашаем вас к свободной беседе. Сейчас молодежь очень образованная и талантливая. Преуспевает в IT, культуре, литературе, хозяйстве, бизнесе. Даже есть те, кто прославляет нашу страну за границей. Приглашаем талантливую молодежь в Туркестан. Молодежный ресурсный центр объединяет молодых активистов. Вы должны подумать о том, чтобы служить родной стране. Ставьте цели и прилагайте все усилия для их достижения. Мы готовы оказать поддержку молодежи. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Во встрече, которая прошла в свободном формате, приняли участие более 50 молодых людей, представляющих разные сферы, были озвучены многие проблемы. Молодые люди задавали главе региона различные вопросы и высказывали свое мнение. Подняли вопрос доступного жилья, озвучили предложения по развитию массового спорта, молодежных квотах. Аким области выразил готовность встречаться с молодежью почаще и отметил, что работа по решению проблем этой категории целенаправленно ведется.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В дальнейшем такие встречи будут продолжены.

Умирзак Шукеев, прибывший с рабочим визитом в Казыгуртский район, также посетил пострадавший от проливных дождей сельский округ Шарбулак, где встретился с жителями. Пострадавшим от бедствия людям с первых дней оказывают помощь волонтеры региона. В населенном пункте Шарбулак вода затопила дворы около 30 домов, попала в сараи, гаражи и подвалы. К ликвидации последствий были привлечены сотрудники районного отдела по чрезвычайным ситуациям и шесть единиц спецтранспорта. Сейчас помощь оказывают более 100 волонтеров.