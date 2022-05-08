Юлия Путинцева прошла в основную сетку турнира BNL d'Italia-2022

Матч, продолжительностью в два часа, завершился со счетом 4:6, 6:2, 6:2 в пользу второй ракетки Казахстана. За матч Юлия выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из четырнадцати. В полуфинале квалификации, Путинцева обыграла Сторм Сандерс из Австралии - 6:1, 6:1.

В первом круге основного раунда Юлия Путинцева встретится с представительницей Словении - Кайи Юван. Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина будет играть с россиянкой Элиной Аванесян.

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