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01:52 09.05.2022

Страны G7 взяли на себя обязательство отказаться от российской нефти

Отказ от российской нефти Фото: pixabay
Страны G7 обязались постепенно отказаться от импорта энергоресурсов из России, в первую очередь нефти и газа, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление лидеры «Большой семерки» по итогам видеоконференции с участием украинского президента Владимира Зеленского, говорится в справке, распространенной Белым домом.

США и Евросоюз также намерены реализовать дополнительные ограничительные меры в отношении Российской Федерации.

Это сильно ударит по главной артерии экономики Путина и лишит его прибыли, необходимой для финансирования военной операции.

Кроме того, США ввели 8 мая новые санкции против России.

В Белом доме уверены, что эти меры уже оказывают значительное влияние на «все секторы российской экономики — финансовый, торговый, оборонный, технологический и энергетический — и со временем будут усиливать давление».

Константин Вноровский
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