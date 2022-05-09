Страны G7 взяли на себя обязательство отказаться от российской нефти

Соответствующее заявление лидеры «Большой семерки» по итогам видеоконференции с участием украинского президента Владимира Зеленского, говорится в справке, распространенной Белым домом.

США и Евросоюз также намерены реализовать дополнительные ограничительные меры в отношении Российской Федерации.

Это сильно ударит по главной артерии экономики Путина и лишит его прибыли, необходимой для финансирования военной операции.

Кроме того, США ввели 8 мая новые санкции против России.

В Белом доме уверены, что эти меры уже оказывают значительное влияние на «все секторы российской экономики — финансовый, торговый, оборонный, технологический и энергетический — и со временем будут усиливать давление».