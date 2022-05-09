01:52 09.05.2022
Страны G7 взяли на себя обязательство отказаться от российской нефти
Фото: pixabay
Страны G7 обязались постепенно отказаться от импорта энергоресурсов из России, в первую очередь нефти и газа, сообщает Zakon.kz.
Соответствующее заявление лидеры «Большой семерки» по итогам видеоконференции с участием украинского президента Владимира Зеленского, говорится в справке, распространенной Белым домом.
США и Евросоюз также намерены реализовать дополнительные ограничительные меры в отношении Российской Федерации.
Это сильно ударит по главной артерии экономики Путина и лишит его прибыли, необходимой для финансирования военной операции.
Кроме того, США ввели 8 мая новые санкции против России.
В Белом доме уверены, что эти меры уже оказывают значительное влияние на «все секторы российской экономики — финансовый, торговый, оборонный, технологический и энергетический — и со временем будут усиливать давление».