Глава Южной Осетии подтвердил планы о референдуме по присоединению к России

Референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится. Об этом заявил действующий президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов, сообщает РИА Новости.

Это заявление он сделал после того как признал победу своего оппонента Алана Гаглоева во втором туре выборов главы республики.

Бибилов отметил, что все документы для проведения референдума собраны и поданы в Центризбирком.

Референдум будет. ЦИК должна все это рассмотреть, а потом уже подавать в Верховный суд и определять дату. Анатолий Бибилов

По данным ЦИК Южной Осетии после обработки 18% протоколов, во втором туре Гаглоев набрал 59,22% голосов, а Бибилов – 37%.

Бибилов уже признал поражение на выборах и пожелал Гаглоеву успешной работы.

Ранее в Южной Осетии заявляли, что через некоторое время после президентских выборов в самопровозглашенной республике планируется референдум о ее объединении с Россией. Бибилов называл объединение «стратегической целью» народа Южной Осетии.