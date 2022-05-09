О возможной вспышке детского гепатита в 20 странах заявили в ВОЗ

Врачи из Европейского Союза и Соединенных Штатов выявили случаи тяжелого поражения печени у детей. В ВОЗ сообщили о 228 случаях заражения в 20 странах и гибели одного ребенка, сообщают «Известия».

Как отмечается, примерно 50 случаев инфицирования на данный момент находятся в стадии расследования.

Сообщается, что первые случаи инфицирования детей были зафиксированы в Великобритании. К концу апреля в стране было 145 заболевших. Чаще всего вирусом заражаются дети до 16 лет.

Среди симптомов нового заболевания боли в животе, диарея и тошнота, иногда повышение температуры тела. Болезнь напоминает гастроэнтерит.

При медицинских исследованиях ученые выявили аденовирус F41, который вызывает гепатит.

Эксперты считают, что среди причин поражения печени могут быть последствия перенесенной коронавирусной инфекции. COVID-19 мог негативно повлиять на иммунную систему детей и «наложился» на другой вирус. Либо болезнь мог спровоцировать мутировавший аденовирус.