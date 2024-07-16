Как детям избежать отравления летом

Летом дети наиболее подвержены заболеваниям желудочно-кишечного тракта, пищевым и химическим отравлениям. Они сопровождаются такими симптомами, как рвота, диарея, боль в животе и повышение температуры тела. Zakon.kz расскажет, как обезопасить ребенка от интоксикации.

В Управлении общественного здравоохранения Алматы поделились советами педиатра поликлиники при городской клинической больнице №7 Жулдызай Сейдакпар, которая рассказала, как не допустить отравления ребенка.

"Собирая анамнез, выявляется, что до появления таких симптомов ребенок ел немытые фрукты, в том числе сорвав с дерева, грязными руками. В связи с этим в желудочно-кишечный тракт попадает множество инфекционных бактерий. И дети с вышеизложенными жалобами приходят к нам в фильтр-кабинет. Бывали случаи отравления арбузом, чипсами, консервированными продуктами, лекарствами и химическими (бытовыми) веществами". Жулдызай Сейдакпар

Отравление немытыми фруктами может даже угрожать жизни ребенка. Педиатр поделилась случаем из практики, когда шестилетняя девочка сорвала с дерева вишню и съела. После чего у нее в животе начались боли, рвота, диарея. Врачи госпитализировали маленькую пациентку в детскую инфекционную больницу. Где она четыре дня пролежала в реанимации без сознания от потери жидкости в организме. К счастью, ее удалось спасти.

Чтобы избежать проблем и рисков для жизни детей, Жулдызай Сейдакпар рекомендует родителям приучать детей к личной гигиене.

"Детям обязательно нужно мыть руки с мылом после игр и посещения туалета, особенно перед едой. Также необходимо тщательно мыть овощи, фрукты, ягоды и зелень перед употреблением. Советую с осторожностью давать им продукты в консервных банках, молочные продукты, колбасные изделия. Будьте аккуратны с арбузами, лучше довольствоваться ими в августе. Перед употреблением какого-либо продукта внимательно изучайте сроки изготовления и годности, визуально и на запах проверяйте качество продукта". Жулдызай Сейдакпар

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Не менее важно для безопасности здоровья детей использовать кипяченую или бутилированную питьевую воду. Кроме того, родителям следует хранить химические вещества и лекарственные средства в недоступном для детей месте.