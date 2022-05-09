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11:16 09.05.2022

Сильные дожди, гроза, град и пыльная буря – погода в Казахстане на 10-12 мая

рк, погода, прогноз, сильные дожди, гроза, град, казгидромет Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды на 10-12 мая – в Казахстане ожидаются сильные дожди, гроза, град и пыльная буря, передает Zakon.kz.
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории страны пройдут дожди, на западе, юге республики – временами сильные дожди с грозами, градом, усилением ветра до 15-20 м/с, порывами до 25 м/с.РГП «Казгидромет»

Согласно прогнозу, на севере, юге, юго-западе Казахстана пройдет пыльная буря.

Динара Халдарова
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