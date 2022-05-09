Греция продолжает поставки российской нефти, несмотря на санкции

Благодаря активности греческих танкеров, экспорт сырой нефти из России по морю сохранился на прежнем уровне несмотря на введенные санкции, сообщает Deutsche Welle.

Каждый день морем вывозится 4,5 млн баррелей нефти на сумму около 509 млн долларов.

По данным издания Die Welt, в апреле из российских нефтяных портов Приморска, Новороссийска, Усть-Луги и Санкт-Петербурга вышли 190 танкеров, из них 76 шли под греческим флагом.

В конце апреля греческий танкер Nissos Rhenia погрузил на борт российскую нефть марки Urals в порту Роттердама и отправился в Сингапур, цитирует издание отчет Lloyd's. Все больше танкеров направляются в Индию, Китай и Южную Корею, а фрахтовые ставки на нефтяные танкеры уже выросли на 230% из-за военного конфликта в Украине.

Представленный в начале мая шестой пакет санкций ЕС включает постепенное эмбарго на российскую нефть. Греция, обладающая крупнейшим в мире танкерным флотом (716 судов), выступила против запрета, сославшись на важность танкерного бизнеса для страны.