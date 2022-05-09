13:54 09.05.2022
Rutube подвергся мощной кибератаке
Фото: unsplash
Ведущий российский видеопортал Rutube, предлагающий кинофильмы, сериалы и пользовательское видео, подвергся мощной кибератаке, передает Zakon.kz.
О хакерской атаке рассказали в telegram-канале видеохостинга.
Вслед за сайтами российских ведомств, которые в течение последних двух месяцев постоянно подвергались кибератакам, хакеры добрались до Rutube. Видеохостинг подвергся мощной кибератаке. В данный момент зайти на платформу невозможно, – говорится в сообщении.
Как отмечается, специалисты локализовали инцидент.
В данный момент ведутся работы по обеспечению безопасности. О сроках восстановления видеосервиса сообщим в ближайшее время, – уведомили в telegram-канале Rutube.