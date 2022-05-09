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13:54 09.05.2022

Rutube подвергся мощной кибератаке

рф, Rutube, хакеры, атака Фото: unsplash
Ведущий российский видеопортал Rutube, предлагающий кинофильмы, сериалы и пользовательское видео, подвергся мощной кибератаке, передает Zakon.kz.

О хакерской атаке рассказали в telegram-канале видеохостинга.

Вслед за сайтами российских ведомств, которые в течение последних двух месяцев постоянно подвергались кибератакам, хакеры добрались до Rutube. Видеохостинг подвергся мощной кибератаке. В данный момент зайти на платформу невозможно, – говорится в сообщении.

Как отмечается, специалисты локализовали инцидент.

В данный момент ведутся работы по обеспечению безопасности. О сроках восстановления видеосервиса сообщим в ближайшее время, – уведомили в telegram-канале Rutube.
Динара Халдарова
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