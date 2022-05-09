14:38 09.05.2022
11 человек пропали в Атырауской области – поиски ведутся с помощью вездехода
Фото: Zakon.kz
В Атырауской области начались поиски 11 жителей Исатайского района, пропавших 8 мая. Они выехали на УАЗе в сторону участка Акмандай и до пункта назначения не добрались, передает Zakon.kz.
Как сообщает МИА «Казинформ», поиски пропавших начались с утра 9 мая в Исатайском районе в 160 км от села Аккыстау.
8 мая 11 человек (водитель автомашины и пассажиры) в 14:00 выехали на автомашине марки УАЗ в сторону участка Акмандай и до пункта назначения не добрались. Не вернулись они и обратно.Пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области
В ведомстве уточнили, что поисками пропавших занимаются сотрудники ДЧС, районной полиции.
Поиски ведутся с помощью вездехода.Пресс-служба ДЧС Атырауской области