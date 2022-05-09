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14:38 09.05.2022

11 человек пропали в Атырауской области – поиски ведутся с помощью вездехода

Атырауская область, Исатайский район, 11 жителей, поиски Фото: Zakon.kz
В Атырауской области начались поиски 11 жителей Исатайского района, пропавших 8 мая. Они выехали на УАЗе в сторону участка Акмандай и до пункта назначения не добрались, передает Zakon.kz.

Как сообщает МИА «Казинформ», поиски пропавших начались с утра 9 мая в Исатайском районе в 160 км от села Аккыстау.

8 мая 11 человек (водитель автомашины и пассажиры) в 14:00 выехали на автомашине марки УАЗ в сторону участка Акмандай и до пункта назначения не добрались. Не вернулись они и обратно.Пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области

В ведомстве уточнили, что поисками пропавших занимаются сотрудники ДЧС, районной полиции.

Поиски ведутся с помощью вездехода.Пресс-служба ДЧС Атырауской области
Динара Халдарова
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