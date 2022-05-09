11 человек пропали в Атырауской области – поиски ведутся с помощью вездехода

Как сообщает МИА «Казинформ», поиски пропавших начались с утра 9 мая в Исатайском районе в 160 км от села Аккыстау.

8 мая 11 человек (водитель автомашины и пассажиры) в 14:00 выехали на автомашине марки УАЗ в сторону участка Акмандай и до пункта назначения не добрались. Не вернулись они и обратно. Пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области

В ведомстве уточнили, что поисками пропавших занимаются сотрудники ДЧС, районной полиции.