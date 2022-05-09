15:28 09.05.2022
Вагонетка с пассажирами застряла на американских горках в центральном парке Караганды
Фото: Instagram/patriotkaragandy
В центральном парке Караганды произошел инцидент – вагонетка с пассажирами остановилась и застряла на железнодорожных рельсах аттракциона «Американские горки», передает Zakon.kz.
Как сообщает «Патриот Караганды», обошлось без пострадавших – сотрудники аттракциона помогли пассажирам спуститься по рельсам, а сами стали толкать застрявшую вагонетку и пытаться устранить дефект.
Инцидент действительно имел место. В целях проверки безопасности все аттракционы, получившие сертификат о прохождении экспертизы технической исправности, будут временно приостановлены во избежание повторения данных инцидентов.Управление парками культуры и отдыха Караганды
Аттракцион «Американские горки» передвигается по рельсам специальной конструкции и спроектирован так, чтобы состав вагонеток с пассажирами резко изменял направление и скорость движения. Вагонетки не имеют собственного источника энергии, и для ускорения используется преобразование потенциальной энергии состава в кинетическую и наоборот.