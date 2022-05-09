Вагонетка с пассажирами застряла на американских горках в центральном парке Караганды

Как сообщает «Патриот Караганды», обошлось без пострадавших – сотрудники аттракциона помогли пассажирам спуститься по рельсам, а сами стали толкать застрявшую вагонетку и пытаться устранить дефект.

Инцидент действительно имел место. В целях проверки безопасности все аттракционы, получившие сертификат о прохождении экспертизы технической исправности, будут временно приостановлены во избежание повторения данных инцидентов. Управление парками культуры и отдыха Караганды