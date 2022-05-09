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15:28 09.05.2022

Вагонетка с пассажирами застряла на американских горках в центральном парке Караганды

Караганда, парк, американские горки, вагонетка с пассажирами, инцидент Фото: Instagram/patriotkaragandy
В центральном парке Караганды произошел инцидент – вагонетка с пассажирами остановилась и застряла на железнодорожных рельсах аттракциона «Американские горки», передает Zakon.kz.

Как сообщает «Патриот Караганды», обошлось без пострадавших – сотрудники аттракциона помогли пассажирам спуститься по рельсам, а сами стали толкать застрявшую вагонетку и пытаться устранить дефект.

Инцидент действительно имел место. В целях проверки безопасности все аттракционы, получившие сертификат о прохождении экспертизы технической исправности, будут временно приостановлены во избежание повторения данных инцидентов.Управление парками культуры и отдыха Караганды

Аттракцион «Американские горки» передвигается по рельсам специальной конструкции и спроектирован так, чтобы состав вагонеток с пассажирами резко изменял направление и скорость движения. Вагонетки не имеют собственного источника энергии, и для ускорения используется преобразование потенциальной энергии состава в кинетическую и наоборот.

Динара Халдарова
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