Две медали выиграли казахстанские спортсмены на Сурдлимпийских играх

Фото: Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями

В седьмой соревновательный день Сурдлимпийских игр казахстанская спортсменка Ольга Хижнякова завоевала серебряную медаль в толкании ядра. Для отечественной сборной это первая медаль по легкой атлетике на Сурдлимпиаде.

В этот же день на соревнованиях по таеквондо среди мужчин Виктор Фрундин завоевал бронзовую медаль в весовой категории +80 кг. Таеквондистка Аида Макатова в весовой категории 67 кг заняла пятое место.

Ранее казахстанский дзюдоист Еркебулан Канафин завоевал первую золотую медаль, став сильнейшим в весовой категории до 81 кг.

Летние Сурдлимпийские игры (спортивные соревнования людей с нарушениями слуха) проходят в городе Кашиас-ду-Сул (Бразилия). В них принимают участие более 4 тыс. спортсменов из 100 стран мира.

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