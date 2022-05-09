Употребление слишком горячей пищи может привести к онкозаболеваниям – врач

Во время передачи на канале «Россия 1» он порекомендовал тщательно пережевывать пищу, что помогает организму начать пищеварение уже в полости рта.

Кроме того, специалист посоветовал не пропускать завтрак, так как он способствует запуску гормональных процессов и регуляции циркадных ритмов. К тому же, отказываясь от завтрака, человек может набрать лишний вес, поскольку организм начинает «запасаться впрок». Еще одна рекомендация: обязательное включение в рацион салата, способствующего нормальной работе желудка.

Также Мясников советует избегать слишком холодной и слишком горячей пищи, которая может провести к спазму и даже к онкозаболеваниям пищевода. При этом, по словам доктора, желательно заменить соль, например, перцем и соком лимона.

Эксперт рекомендует готовить каждый день свежую пищу и отказаться от полуфабрикатов, поскольку в них содержится большое количество жиров, трансжиров, соли и сахара.