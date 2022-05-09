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16:26 09.05.2022

Употребление слишком горячей пищи может привести к онкозаболеваниям – врач

еда Фото: pixabay
Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил ряд правил, которые позволяют человеку питаться правильно, передает Zakon.kz.

Во время передачи на канале «Россия 1» он порекомендовал тщательно пережевывать пищу, что помогает организму начать пищеварение уже в полости рта.

Кроме того, специалист посоветовал не пропускать завтрак, так как он способствует запуску гормональных процессов и регуляции циркадных ритмов. К тому же, отказываясь от завтрака, человек может набрать лишний вес, поскольку организм начинает «запасаться впрок». Еще одна рекомендация: обязательное включение в рацион салата, способствующего нормальной работе желудка.

Также Мясников советует избегать слишком холодной и слишком горячей пищи, которая может провести к спазму и даже к онкозаболеваниям пищевода. При этом, по словам доктора, желательно заменить соль, например, перцем и соком лимона.

Эксперт рекомендует готовить каждый день свежую пищу и отказаться от полуфабрикатов, поскольку в них содержится большое количество жиров, трансжиров, соли и сахара.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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