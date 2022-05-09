Алтай Кульгинов поздравил ветеранов ВОВ: Праздник Победы дорог каждому из нас

Поздравляю с Днем Победы! Этот великий праздник дорог каждому из нас. Благодаря самоотверженности и героическому подвигу наших предков в стране царят мир и спокойствие, – написал аким в Instagram.

Фото: gov.kz

Кроме того, аким отметил нескольких ветеранов, которые проживают в столице.

Фото: gov.kz

Поздравил наших ветеранов с 77-й годовщиной Дня Победы. Василию Антоновичу в этом году исполнится 96 лет. Во время войны он участвовал в освобождении Минска, Варшавы, Познани и других городов. После войны работал на железнодорожной станции, благодаря своему профессионализму занимал руководящие должности и внес неоценимый вклад в развитие железнодорожного транспорта. Рзагулу Байкешеву в этом году исполняется 99 лет. Он принимал участие в боях при освобождении Польши, Венгрии, Румынии. После войны трудился экспедитором в селе Акмолинской области. Михаил Васильевич после войны работал на железной дороге, также принимал участие в строительстве значимых объектов города – Дворца целинников, первого стадиона, ТЭЦ, аэропорта и других. Алтай Кульгинов

Фото: gov.kz

Также глава города напомнил, что в городе проходит церемония возложения цветов к памятникам.

Фото: gov.kz