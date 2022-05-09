16:39 09.05.2022
Алтай Кульгинов поздравил ветеранов ВОВ: Праздник Победы дорог каждому из нас
Фото: gov.kz
Аким столицы Алтай Кульгинов поздравил ветеранов, участников Великой Отечественной войны с 77-й годовщиной Дня Победы, передает Zakon.kz.
Поздравляю с Днем Победы! Этот великий праздник дорог каждому из нас. Благодаря самоотверженности и героическому подвигу наших предков в стране царят мир и спокойствие, – написал аким в Instagram.
Кроме того, аким отметил нескольких ветеранов, которые проживают в столице.
Фото: gov.kz
Фото: gov.kz
Поздравил наших ветеранов с 77-й годовщиной Дня Победы. Василию Антоновичу в этом году исполнится 96 лет. Во время войны он участвовал в освобождении Минска, Варшавы, Познани и других городов. После войны работал на железнодорожной станции, благодаря своему профессионализму занимал руководящие должности и внес неоценимый вклад в развитие железнодорожного транспорта. Рзагулу Байкешеву в этом году исполняется 99 лет. Он принимал участие в боях при освобождении Польши, Венгрии, Румынии. После войны трудился экспедитором в селе Акмолинской области. Михаил Васильевич после войны работал на железной дороге, также принимал участие в строительстве значимых объектов города – Дворца целинников, первого стадиона, ТЭЦ, аэропорта и других.Алтай Кульгинов
Фото: gov.kz
Также глава города напомнил, что в городе проходит церемония возложения цветов к памятникам.
Фото: gov.kz
У каждого ветерана, участника Великой Отечественной войны – своя история, наполненная как горестью, так и радостями. Их сложный, но в то же время отважный путь, несгибаемая воля – пример для всех поколений. Наш долг заботиться, чтить память и отдавать дань уважения нашим героям. Сегодня в городе также проходит церемония возложения цветов к памятникам. С министром обороны Русланом Жаксылыковым почтили память наших героев. Желаю ветеранам и труженикам тыла крепкого здоровья и долгих лет жизни! Поздравляю с 77-летием Победы!Алтай Кульгинов