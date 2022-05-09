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Законодательство РК
17:23 09.05.2022

Стоимость биткойна опустилась ниже 33 тысяч долларов

криптовалюта Фото: pixabay
Согласно данным портала Coindesk, цена криптовалюты опустилась ниже 33 тыс. долларов впервые с июля 2021 года, передает Zakon.kz.

По данным на 17:08 по времени столицы РК, биткойн замедлил снижение до 5,39% и находился на уровне 32,9 тыс. долларов, пишет ТАСС.

Биткойн – децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь – участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже «добыта».

Елена Беляева
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