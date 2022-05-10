Искусственный интеллект научился определять срок службы аккумуляторов

Исследователи, как пишет gazeta.ru, загрузили программу информации о характеристиках множества различных батарей, затем прогнали данные через ИИ, тем самым научив его делать необходимые выводы о текущем состоянии аккумулятора.

Мы использовали батареи с разным химическим составом, которые совершенно по-разному разлагаются и выходят из строя. Ценность нашего исследования заключается в том, что оно дало нам уникальные сигналы, характерные для работы разного рода аккумуляторов, – рассказал автор научной работы Ноа Полсон.

По словам экспертов, в будущем их разработка может помочь совершить прорыв в сфере аккумуляторов.