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21:53 09.05.2022

Генсек ООН призвал Украину и Россию нарастить дипломатические усилия

флаги Фото: pixabay
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал международных партнеров поддержать процесс активизации усилий по дипломатическому урегулированию конфликта, передает Zakon.kz.
Я призываю Россию и Украину нарастить дипломатические усилия и диалог, чтобы как можно скорее достичь переговорного решения в соответствии с международным правом и Уставом ООН. Я также призываю региональных и международных партнеров поддержать этот процесс. Я повторяю свое предложение предоставить услуги в этом направлении в любое время, – цитирует ТАСС Гутерриша.

Российско-украинские переговоры ведутся с 28 февраля, делегацию Москвы на них возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Несколько встреч состоялось в Белоруссии, затем стороны продолжили общение по видеосвязи. 29 марта в Стамбуле прошел очный раунд переговоров. 12 апреля президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Киев, отойдя от достигнутых на переговорах в Турции договоренностей, завел этот процесс в тупик.

Елена Беляева
Россия Ситуация в Украине ООН Гутерриш Антониу
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