Генсек ООН призвал Украину и Россию нарастить дипломатические усилия

Я призываю Россию и Украину нарастить дипломатические усилия и диалог, чтобы как можно скорее достичь переговорного решения в соответствии с международным правом и Уставом ООН. Я также призываю региональных и международных партнеров поддержать этот процесс. Я повторяю свое предложение предоставить услуги в этом направлении в любое время, – цитирует ТАСС Гутерриша.

Российско-украинские переговоры ведутся с 28 февраля, делегацию Москвы на них возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Несколько встреч состоялось в Белоруссии, затем стороны продолжили общение по видеосвязи. 29 марта в Стамбуле прошел очный раунд переговоров. 12 апреля президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что Киев, отойдя от достигнутых на переговорах в Турции договоренностей, завел этот процесс в тупик.