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22:26 09.05.2022

Металлический привкус во рту может быть признаком инфаркта – врач

симптом Фото: pixabay
Врач Марк Перлрот рассказал о том, что необычный вкус во рту может свидетельствовать о проблемах с сердечно-сосудистой системой, передает Zakon.kz.

Наряду с известным симптомом инфаркта миокарда – резкой болью в груди – врач назвал и менее очевидные признаки. К примеру, как пишут «ИнфоСМИ», изжога, которая вызывает неприятный запах изо рта, и металлический привкус. Также признаком может служить расстройство желудка.

Кроме того, предвестниками инфаркта являются периодические приступы давления на грудную клетку, неприятные ощущения в верхних конечностях, затруднение дыхания, вялость, усталость, головокружение.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Елена Беляева
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