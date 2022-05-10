Елизавета II пропустит тронную речь из-за «проблем с мобильностью»

Королева Великобритании Елизавета II пропустит в этом году церемонию официального открытия сессии парламента, сообщает Lenta.ru.

Согласно заявлению Букингемского дворца, королева продолжает испытывать «эпизодические проблемы с мобильностью» и после консультаций с врачами неохотно согласилась не принимать участие в мероприятии.

Вместо Елизаветы II традиционную тронную речь, в которой правительство излагает план своей работы в течение новой сессии парламента, зачитает наследник престола 73-летний принц Уэльский Чарльз.

За всю историю королева пропускала церемонию открытия сессии парламента только дважды — в 1959 году и в 1963 году — из-за беременности.