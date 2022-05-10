06:01 10.05.2022
Елизавета II пропустит тронную речь из-за «проблем с мобильностью»
Фото: pixabay
За всю историю королева пропускала церемонию открытия сессии парламента только дважды — в 1959 году и в 1963 году — из-за беременности, сообщает Zakon.kz.
Королева Великобритании Елизавета II пропустит в этом году церемонию официального открытия сессии парламента, сообщает Lenta.ru.
Согласно заявлению Букингемского дворца, королева продолжает испытывать «эпизодические проблемы с мобильностью» и после консультаций с врачами неохотно согласилась не принимать участие в мероприятии.
Вместо Елизаветы II традиционную тронную речь, в которой правительство излагает план своей работы в течение новой сессии парламента, зачитает наследник престола 73-летний принц Уэльский Чарльз.
За всю историю королева пропускала церемонию открытия сессии парламента только дважды — в 1959 году и в 1963 году — из-за беременности.