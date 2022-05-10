Япония ввела новые санкции против России

Япония обнародовала расширенные санкционные списки, введенные из-за ситуации в Украине, о которых ранее объявил премьер-министр Фумио Кисида, сообщает ТАСС.

Согласно этим документам, в обновленные санкционные списки вошли более 130 человек, включая премьер-министра РФ Михаила Мишустина, заместителя секретаря Cовета безопасности РФ Рашида Нургалиева, руководителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также родственников Геннадия Тимченко. Санкции предусматривают рестрикции, включая заморозку активов.

Также Япония ввела дополнительные экспортные санкции, расширив перечень попавших под ограничения компаний и организаций, связанных, по мнению японской стороны, с оборонным сектором. В список было добавлено 70 новых компаний, включая «Алмаз-Антей» и корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».