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Законодательство РК
07:20 10.05.2022

Япония ввела новые санкции против России

санкции Япония Фото: Twitter/JPN_PMO
Япония ввела санкции против премьер-министра РФ Михаила Мишустина, руководства самопровозглашенных ЛНР и ДНР и других физических и юридических лиц. В обновленные санкционные списки вошли более 130 человек, передает Zakon.kz.

Япония обнародовала расширенные санкционные списки, введенные из-за ситуации в Украине, о которых ранее объявил премьер-министр Фумио Кисида, сообщает ТАСС.

Согласно этим документам, в обновленные санкционные списки вошли более 130 человек, включая премьер-министра РФ Михаила Мишустина, заместителя секретаря Cовета безопасности РФ Рашида Нургалиева, руководителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также родственников Геннадия Тимченко. Санкции предусматривают рестрикции, включая заморозку активов.

Также Япония ввела дополнительные экспортные санкции, расширив перечень попавших под ограничения компаний и организаций, связанных, по мнению японской стороны, с оборонным сектором. В список было добавлено 70 новых компаний, включая «Алмаз-Антей» и корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».

Данияр Кунафин
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