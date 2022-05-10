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Законодательство РК
07:50 10.05.2022

В Нур-Султане перекроют участок дороги из-за ремонта

ремонт дороги Нур-Султан Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
С 9 по 19 мая будет частично перекрыто движение для автомобилей на участке от проспекта Тауелсиздик до проспекта Абылайхана, передает Zakon.kz.

В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана сообщили о начале ремонтных работ по проспекту Момышулы, сообщается на сайте столичного акимата.

В связи с этим с 9 по 19 мая будет частично перекрыто движение для автомобилей на участке от проспекта Тауелсиздик до проспекта Абылайхана.

Жителям и гостям столицы рекомендовали заранее планировать маршрут.

Данияр Кунафин
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