В Нур-Султане перекроют участок дороги из-за ремонта

В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана сообщили о начале ремонтных работ по проспекту Момышулы, сообщается на сайте столичного акимата.

В связи с этим с 9 по 19 мая будет частично перекрыто движение для автомобилей на участке от проспекта Тауелсиздик до проспекта Абылайхана.

Жителям и гостям столицы рекомендовали заранее планировать маршрут.