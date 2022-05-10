07:50 10.05.2022
В Нур-Султане перекроют участок дороги из-за ремонта
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
С 9 по 19 мая будет частично перекрыто движение для автомобилей на участке от проспекта Тауелсиздик до проспекта Абылайхана, передает Zakon.kz.
В Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана сообщили о начале ремонтных работ по проспекту Момышулы, сообщается на сайте столичного акимата.
В связи с этим с 9 по 19 мая будет частично перекрыто движение для автомобилей на участке от проспекта Тауелсиздик до проспекта Абылайхана.
Жителям и гостям столицы рекомендовали заранее планировать маршрут.