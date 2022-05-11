Компания Qazaq Oil провела автограф-сессию с футболистами ФК «Кайрат»

В День Победы на заправочной станции Qazaq Oil футболисты «Кайрата» Яцек Гуральский и Хосе Канте встретились с фанатами алматинского клуба, сфотографировались с ними и провели автограф-сессию.

Спортсмены с удовольствием подписывали свои именные постеры и различную атрибутику – футболки, флаги и многое другое.

Фото: Qazaq Oil

Любой желающий – водитель, приехавший заправить свой автомобиль, или пешеход, проходящий мимо, могли воспользоваться моментом – взять автограф у звезд казахстанского футбола и сделать памятные фотографии.

Фото: Qazaq Oil

Среди фанатов футболистов «Кайрата» было много детей. Спортсменки из женских футбольных команд тоже посетили встречу.

Фото: Qazaq Oil

В первую очередь мы думаем о своих гостях, о своих клиентах. Мы знаем, насколько алматинцы любят футбольный клуб «Кайрат» и насколько сложно сфотографироваться с футболистами после игры, получить их автограф. Сегодня в честь праздника, Дня Победы, мы решили объединить нашу акцию с топовыми футболистами. PR-директор Qazaq Oil Асель Алимханова

Как отметили юные фанаты, для них сегодняшняя встреча с кумирами стала знаковым событием, которое побуждает брать пример с известных спортсменов и стремиться быть похожими на них.

Наша цель – стать ближе к народу. Такие акции сближают людей разных поколений, живущих одними идеями. Компания Qazaq Oil считает, что заправки можно использовать не только по их прямому назначено. Они могут стать местом встреч, клубами по интересам. Асель Алимханова

Qazaq Oil не первый раз проводит подобные мероприятия, акции. Например, в Наурыз футболисты примерили на себя роль заправщиков АЗС, а также отлично справились с приготовлением хот-догов.

Фото: Qazaq Oil

Фото: Qazaq Oil

Компания сотрудничает с футбольным клубом «Кайрат» и Паралимпийским комитетом, поэтому гостями становятся и известные спортсмены.

Фото: Qazaq Oil

Для меня, как для нападающего ФК «Кайрат», очень важны такие встречи с фанатами. Очень приятно видеть горящие глаза мальчишек и девчонок, которые берут с нас пример, значит, нам есть к чему стремиться. Благодарим компанию Qazaq Oil за предоставленную возможность общения с нашими юными болельщиками в неформальной обстановке. Нападающий «Кайрата» Хосе Канте

Как отметил менеджер по маркетингу ФК «Кайрат» Абылайхан Адылханов, в первую очередь за легендарный клуб «Кайрат» болеет старшее поколение. Но число юных фанатов с каждым годом растет.

Это не может не радовать, потому что футбол – это такой спорт, к которому дети легко приобщаются. Футбольный клуб «Кайрат» активно развивает это спортивное направление среди детей и подростков. Отбором и дальнейшим обучением юных футболистов занимается футбольная академия при клубе «Кайрат». Абылайхан Адылханов

Абылайхан Адылханов отметил, что клуб устраивает различные акции, чтобы приобщить детей к этому виду спорта. Например, игроки посещают детские дома и различные мероприятия.