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12:08 10.05.2022

Сильную засуху прогнозируют синоптики в Мангистауском районе

Казахстан засуха Мангистауская область Фото: pixabay
Специалисты отметили ,что на большей части территории Казахстана в течение мая условия увлажнения ожидаются близкими к норме, сообщает Zakon.kz.

С учетом последних данных, синоптики РГП «Казгидромет» скорректировали прогноз засухи на май.

На большей части территории Казахстана в течение мая условия увлажнения ожидаются близкими к норме.

Умеренная засуха ожидается:

  • в окрестностях г.Степногорск, Акмолинской области;

  • в районе им. М.Жумабаева, Северо-Казахстанской области;

  • в Аральском районе, Кызылординской области;

  • в Айтекебийском и Хромтауском районах, Актюбинской области.

Сильная засуха прогнозируется:

  • в Кармакчинском районе, Кызылординской области;

  • в Мангистауском районе, Мангистауской области.

Благоприятные условия с умеренной влажностью ожидаются:

  • в основном в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, а также на юге Жамбылской области, и в Сузакском районе Туркестанской области.

  • в Северо-Казахстанской области, в районах им. Г.Мусрепова, Тимирязевском и Тайыншинском;

  • в Актюбинской области - в Иргизском и Уилском районах;

  • в Алматинской области - в Енбекшиказахском и Илийском районах;

  • в Восточно-Казахстанской области - в Шемонаихинском и Уржарском районах.

Данияр Кунафин
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