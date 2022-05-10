Сильную засуху прогнозируют синоптики в Мангистауском районе

С учетом последних данных, синоптики РГП «Казгидромет» скорректировали прогноз засухи на май.

На большей части территории Казахстана в течение мая условия увлажнения ожидаются близкими к норме.

в Айтекебийском и Хромтауском районах, Актюбинской области.

в районе им. М.Жумабаева, Северо-Казахстанской области;

в основном в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, а также на юге Жамбылской области, и в Сузакском районе Туркестанской области.

в Северо-Казахстанской области, в районах им. Г.Мусрепова, Тимирязевском и Тайыншинском;

в Актюбинской области - в Иргизском и Уилском районах;

в Алматинской области - в Енбекшиказахском и Илийском районах;