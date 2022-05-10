Сильную засуху прогнозируют синоптики в Мангистауском районе
С учетом последних данных, синоптики РГП «Казгидромет» скорректировали прогноз засухи на май.
На большей части территории Казахстана в течение мая условия увлажнения ожидаются близкими к норме.
Умеренная засуха ожидается:
в окрестностях г.Степногорск, Акмолинской области;
в районе им. М.Жумабаева, Северо-Казахстанской области;
в Аральском районе, Кызылординской области;
в Айтекебийском и Хромтауском районах, Актюбинской области.
Сильная засуха прогнозируется:
в Кармакчинском районе, Кызылординской области;
в Мангистауском районе, Мангистауской области.
Благоприятные условия с умеренной влажностью ожидаются:
в основном в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, а также на юге Жамбылской области, и в Сузакском районе Туркестанской области.
в Северо-Казахстанской области, в районах им. Г.Мусрепова, Тимирязевском и Тайыншинском;
в Актюбинской области - в Иргизском и Уилском районах;
в Алматинской области - в Енбекшиказахском и Илийском районах;
в Восточно-Казахстанской области - в Шемонаихинском и Уржарском районах.