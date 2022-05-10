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Законодательство РК
12:30 10.05.2022

Частные дома подтопило из-за сильных дождей в Атырау

подтопление Атырау Фото: пресс-служба премьер-министра
В Атырау уже несколько дней наблюдается непогода, а с 9 мая усилились дожди. В акимате сообщили, что обращений о подтоплениях не поступало, передает Zakon.kz.

О подтоплениях в городе жители Первого участка сообщили в соцсетях, передает «Мой ГОРОД».

Как рассказала жительница дома по улице Карагандинской, вода начала прибывать ночью. Воду откачивают электрическими насосами, однако это не помогает.

Между тем в акимате Атырау сообщили, что обращений о подтоплениях не поступало.

Данияр Кунафин
Атырау
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