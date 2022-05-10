Частные дома подтопило из-за сильных дождей в Атырау

О подтоплениях в городе жители Первого участка сообщили в соцсетях, передает «Мой ГОРОД».

Как рассказала жительница дома по улице Карагандинской, вода начала прибывать ночью. Воду откачивают электрическими насосами, однако это не помогает.

Между тем в акимате Атырау сообщили, что обращений о подтоплениях не поступало.