12:30 10.05.2022
Частные дома подтопило из-за сильных дождей в Атырау
Фото: пресс-служба премьер-министра
В Атырау уже несколько дней наблюдается непогода, а с 9 мая усилились дожди. В акимате сообщили, что обращений о подтоплениях не поступало, передает Zakon.kz.
О подтоплениях в городе жители Первого участка сообщили в соцсетях, передает «Мой ГОРОД».
Как рассказала жительница дома по улице Карагандинской, вода начала прибывать ночью. Воду откачивают электрическими насосами, однако это не помогает.
Между тем в акимате Атырау сообщили, что обращений о подтоплениях не поступало.