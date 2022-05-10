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Законодательство РК
13:09 10.05.2022

Правила формирования архитектурного облика Нур-Султана вынесли на обсуждение

правила застройки Нур-Султан Фото: Zakon.kz
Обсуждение положений проекта правил продлится до 18 мая. Документ призван сформировать комплексный подход к развитию качественной городской среды с учетом мнения горожан, сообщает Zakon.kz.

Маслихат Нур-Султана решил утвердить Правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города. Документ опубликован на сайте «Открытые НПА».

В документе сообщается, что при формировании архитектурного облика и градостроительного планирования Нур-Султана необходимо проводить общественные обсуждения открыто и публично, учитывать мнение общественных слушателей.

Кроме этого, говорится о необходимости соблюдения нормативно-технических требований, генерального плана города, о создании комфортной среды в соответствии с социально-экономической стратегией «Нур-Султан – комфортный город», осуществлении проектирования общественных пространств, реконструкции улиц и дворов с учетом мнения горожан.

Кроме того, необходимо компактно размещать и взаимно увязывать функциональные зоны с системой общественных центров, объектами социального и повседневного обеспечения, инженерной и транспортной инфраструктурой с учетом требований шаговой доступности.

В документе указаны требования по: комплексной безопасности территории и ее защите от воздействия ЧС природного и техногенного характера; осуществлению развития Нур-Султана по принципу полицентричности, комплексной и компактной застройки; обеспечению градостроительными и архитектурными методами нормативной и естественной проветриваемости территории города, инсоляции и защищенности от шума окружающей среды.

Обсуждение положений документа продлится до 18 мая.

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