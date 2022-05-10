Владелец Tinder подал в суд на Google Play

Компания Match Group, которая владеет приложениями для знакомств Tinder, Match и OkCupid, подала в суд на корпорацию Google. Match Group отказывается платить комиссию в 30% от транзакций в Google Play и путем искового заявления пытается предотвратить удаление своих приложений из магазина, сообщают «Известия».

В компании настаивают, что они стали заложниками «антиконкурентной тактики» Google Play и обвиняют магазин в нарушении антимонопольного законодательства. Тот, в свою очередь, предупредил, что к 1 июня удалит приложения, которые обходят его собственные платежные системы.

Десять лет назад Match Group была партнером Google. Теперь мы его заложники. Google заманил разработчиков приложений на свою платформу, заверив, что мы можем предложить пользователям выбор желаемого способа оплаты услуг. Match Group

Исполнительный директор Match Group Шар Дубей отметила, что компания была вынуждена подать иск в суд, столкнувшись с «настойчивостью и угрозами» представителей корпорации, которые контролируют распространение приложений на устройствах Android и «делают вид, что разработчики могут успешно работать с пользователями Android» иным способом, помимо Google Play.

Те же со своей стороны настаивают, что действующая система платежей помогает бороться с мошенничеством.