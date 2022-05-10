Требования для «Алтын белгі» усилили в Казахстане

Со следующего года на знак «Алтын белгі» смогут претендовать школьники, получившие аттестат особого образца по итогам 9 класса и имеющие по всем учебным четвертям 10-11 классов оценки «отлично». Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

Также претенденты должны будут сдавать экзамен по математике на базе НИШ.

Как пояснил министр, эта мера принята исключительно для обеспечения академической честности. При этом задания будут одинаковыми и для сдающих в НИШ, и для сдающих на базе общеобразовательных школ.

В прошлом году выпускники получили рекордное количество знаков «Алтын белгі». Но определенная часть выпускников получили низкие баллы по результатам ЕНТ. В связи с этим, для объективного и транспарентного оценивания претендентов на знак отличия, один из экзаменов будет проводиться в независимой организации образования. Асхат Аймагамбетов

В 2022 году выпускники сдают экзамены на базе своих школ. Заявления об отказе от знака не будут действительны. Претенденты, соответствующие действующим на сегодня требованиям, сдают итоговую аттестацию в установленном порядке, отметил министр.

Несмотря на то, что нормы вступают в силу со следующего года, в этом году будет оцениваться объективность выдачи знаков отличия по результатам ЕНТ. В связи с этим администрации школ, отделы и управления образования должны обеспечить прозрачность и объективность проведения итоговых экзаменов. Асхат Аймагамбетов

Министр заключил, что по каждому случаю по итогам ЕНТ будет проведен анализ с дальнейшими выводами. Текст приказа будет опубликован после регистрации в МЮ РК.