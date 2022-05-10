Наибольший рост цен на продукты зафиксировали в Карагандинской области

На сегодняшний день в разрезе регионов наибольший рост цен зафиксирован в Карагандинской области – на 0,4%, еще в 11 регионах – городах Нур-Султане и Шымкенте, Мангистауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Алматинской и Туркестанской областях – 0,3%, сообщается на сайте главы кабмина.

На заседании с участием премьер-министра председатель комитета торговли МТИ Ержан Казанбаев отметил, что мониторинг инструмента «оборотной схемы» показывает неполный охват утвержденного плана финансирования.

Ведомство продолжает координацию местных исполнительных органов по соблюдению розничными объектами торговли допустимой торговой надбавки.

Рейдовыми мероприятиями за прошедшую неделю охвачено 33,6 тыс. магазинов «у дома», или 78,9% объектов торговли, выявлено 424 нарушения. В результате торговые надбавки снижены на 15%.

По данным Минсельхоза, запасы СЗПТ по республике составляют порядка 744 тыс. тонн, в том числе запасы в рамках «оборотной схемы» – 108 тыс. тонн, в стабфондах – 25,6 тыс. тонн, и заключены форвардные контракты на 52,9 тыс. тонн.

Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами поручено на регулярной основе проводить актуализацию баланса производства и потребления, чтобы в оперативном порядке организовывать поставки сельхозпродукции между регионами с учетом их потребности.

Сейчас в южных регионах поспевают ранние овощи. Необходимо провести работу по контрактованию и поставке овощей, по которым мы видим рост цен. В дополнение к этому нужно увеличить финансирование по форвардным закупкам, чтобы осенью вы могли заложить в стабилизационные фонды необходимые объемы продуктов питания по относительно низким ценам. Эту работу надо проводить уже сегодня. Алихан Смаилов

Кроме того, премьер-министр поручил Минторговли совместно с акиматами областей уделить особое внимание контролю за торговой надбавкой, в том числе на оптовых точках реализации, а также довести финансирование «оборотной схемы» до 100%-го целевого уровня.

Инфляция – это первостепенный вопрос социального самочувствия населения, который должен быть на ежедневном контроле. Алихан Смаилов

Глава кабмина отметил, что курирующие заместители акимов должны мониторить ситуацию и принимать необходимые меры.