Врач: «детокс» и «шлаки» – псевдонаучные термины

В интервью «Известиям» клинический психолог отметила, что здоровый организм, как правило, не накапливает токсины и очищение ему требуется только в случае отравления.

По словам доктора, некоторые диеты с использованием слабительных могут привезти к обезвоживанию или наоборот, к нарушению водного баланса и отравлению. А понятия «детокс» и «шлаки» чаще всего используют в нетрадиционной медицине и в качестве рекламы косметологических средств.

Здоровому организму вовсе не нужны специальные чистки от токсинов, но существуют случаи, когда при некоторых заболеваниях детокс-программы могут помочь, однако строго под наблюдением специалистов, уверяет Бронникова.

Как рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, диетолог, терапевт Татьяна Гудожникова, детокс противопоказан страдающим хронической сердечной и почечной недостаточностью, онкобольным, болеющим вирусной или бактериальной инфекцией, пациентам с циррозом печени и вирусным гепатитом, беременным и кормящим грудью, а также детям до 18 лет.

Вместо детокс-диет специалисты рекомендуют правильно питаться, вести активный образ жизни и следить за режимом сна. Они уверены, что подобные диеты скорее помогают телу оздоровиться, чем являются панацеей. Они занимаются перезапуском определенных процессов в организме, что в дальнейшем помогает ему перестроиться на нужный лад.