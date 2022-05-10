Спасатели вынесли на носилках мужчину из горящей квартиры в Павлодаре

Инцидент произошел днем 10 мая.

В однокомнатной квартире происходило горение домашних вещей на общей площади 5 кв. м. Устанавливали автолестницу на окно четвертого этажа. Спасатели оперативно-спасательного отряда специальным инструментом вскрыли входную металлическую дверь. Старший пожарный пожарной части №4 сержант гражданской защиты Алексей Майсюк, командир отделения специализированной пожарной части №1 Аслан Касимов на балконе оказали доврачебную помощь хозяину квартиры 1964 года рождения. Вентиляцию легких производили спасательным инструментом «Фенист». Пресс-служба ДЧС Павлодара

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодара

Затем Алексей Майсюк, командир отделения пожарной части №3 Нурбек Аухадиев, пожарный специализированной пожарной части №1 Адлет Кабкен и врач центра медицины катастроф Серик Тусупов по лестничному маршу на носилках вынесли пострадавшего мужчину на улицу.

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодара

Работники Центра медицины катастроф госпитализировали пострадавшего в городскую больницу Павлодара №1 с диагнозом «острое ингаляционное отравление продуктами горения».

До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 28 человек, в сопровождении пожарных эвакуировались по лестничному маршу шесть человек.

Пожар был ликвидирован в 13:47. Причина и ущерб устанавливаются.

На месте работали 29 сотрудников и семь единиц техники ДЧС Павлодарской области, ЦМК, службы «102», «103».