Еще один пожар в Казахстане: жителя Тараза чудом вынесли из горящей квартиры
Фото: Zakon.kz
Вечером в микрорайоне "Аса" города Тараза в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома загорелся диван, сообщает Zakon.kz.
На место происшествия оперативно прибыли силы МЧС, которые ликвидировали пожар в течении 15 минут.
Для попадания в квартиру спасатели применили альпинистское снаряжение, спустившись с пятого этажа на четвертый и открыв дверь изнутри.
"Стоит отметить, в момент пожара в квартире находился владелец квартиры. Мужчину 1948 года рождения (77 лет) спасатели оперативно эвакуировали и передали медикам Центра медицины катастроф". Пресс-служба МЧС РК
Причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось, что пять человек пострадали при пожаре в Алматы.
