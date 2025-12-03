Еще один пожар в Казахстане: жителя Тараза чудом вынесли из горящей квартиры

Вечером в микрорайоне "Аса" города Тараза в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома загорелся диван, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия оперативно прибыли силы МЧС, которые ликвидировали пожар в течении 15 минут.

Для попадания в квартиру спасатели применили альпинистское снаряжение, спустившись с пятого этажа на четвертый и открыв дверь изнутри.

"Стоит отметить, в момент пожара в квартире находился владелец квартиры. Мужчину 1948 года рождения (77 лет) спасатели оперативно эвакуировали и передали медикам Центра медицины катастроф". Пресс-служба МЧС РК

Причина пожара устанавливается.

