Происшествия

Еще один пожар в Казахстане: жителя Тараза чудом вынесли из горящей квартиры

пожар в Таразе, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 00:03 Фото: Zakon.kz
Вечером в микрорайоне "Аса" города Тараза в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома загорелся диван, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия оперативно прибыли силы МЧС, которые ликвидировали пожар в течении 15 минут.

Для попадания в квартиру спасатели применили альпинистское снаряжение, спустившись с пятого этажа на четвертый и открыв дверь изнутри.

"Стоит отметить, в момент пожара в квартире находился владелец квартиры. Мужчину 1948 года рождения (77 лет) спасатели оперативно эвакуировали и передали медикам Центра медицины катастроф". Пресс-служба МЧС РК

Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали при пожаре в Алматы.

Елена Беляева
Елена Беляева
