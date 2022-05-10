Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
21:01 10.05.2022

Ситуация в Украине: «внезапная» проверка войск в Беларуси, поставки танков и гаубиц из ФРГ

украинцы Фото: пресс-служба президента Украины
Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о том, что Берлин планирует поставить в Киев современные танки и гаубицы, а также начать обучение украинских военных, передает Zakon.kz.

  • ВОЗ рассматривает вопрос о приостановке поездок представителей организации в Россию и возможном закрытии московского офиса.

  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что аргументы нескольких стран ЕС против введения эмбарго на поставки нефти из РФ являются надуманными.

  • Германия сокращает зависимость от российских энергоресурсов до «нуля», и «это навсегда», сказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

  • Кроме того, Бербок заявила, что Берлин планирует поставить Киеву современные танки и гаубицы, а также начать обучение украинских военных.

  • Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «воровством» идею верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля передать замороженные российские активы Украине.

  • Беларусь направляет «силы спецопераций» к границе с Украиной. Военное руководство страны начало второй этап «внезапной» проверки боеготовности войск. Также Минобороны РБ заявило о наращивании военного присутствия США и их союзников у белорусской границы.

  • ЕС и НАТО не намерены понижать уровень дипломатических отношений с Россией, заявил замглавы польского МИД Петр Вавжик.

  • Директор национальной разведки США Эврил Хейнц не видит перспектив для успешных переговоров по ситуации в Украине в ближайшее время. По ее мнению, стоит готовиться к длительному противостоянию.

Елена Беляева
Россия Евросоюз Ситуация в Украине Германия Украина
Валентина Хальзова принесла первую победу Казахстану на ЧМ по боксу
09.05.2022
Праздничный фейерверк в честь Дня Победы запустили в Нур-Султане
09.05.2022
Япония ввела новые санкции против России
10.05.2022
Всего четыре случая COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
10.05.2022
Потушен крупный пожар на окраине Костаная, сгорело 11 жилых домов
09.05.2022
Главная Топ LIVE Все