Ситуация в Украине: «внезапная» проверка войск в Беларуси, поставки танков и гаубиц из ФРГ

ВОЗ рассматривает вопрос о приостановке поездок представителей организации в Россию и возможном закрытии московского офиса.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что аргументы нескольких стран ЕС против введения эмбарго на поставки нефти из РФ являются надуманными.

Германия сокращает зависимость от российских энергоресурсов до «нуля», и «это навсегда», сказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Кроме того, Бербок заявила, что Берлин планирует поставить Киеву современные танки и гаубицы, а также начать обучение украинских военных.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «воровством» идею верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля передать замороженные российские активы Украине.

Беларусь направляет «силы спецопераций» к границе с Украиной. Военное руководство страны начало второй этап «внезапной» проверки боеготовности войск. Также Минобороны РБ заявило о наращивании военного присутствия США и их союзников у белорусской границы.

ЕС и НАТО не намерены понижать уровень дипломатических отношений с Россией, заявил замглавы польского МИД Петр Вавжик.