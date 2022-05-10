Токаев встретился с Эрдоганом в президентском дворце в Турции

Как сообщает Акорда, в честь высокого гостя выстроился почетный караул. Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган поднялись на трибуну. Прозвучали государственные гимны Казахстана и Турции.

Фото: akorda.kz

Лидеры двух стран обошли строй почетного караула и представили друг другу членов официальных делегаций. Затем началась встреча глав государств в узком формате.