20:39 10.05.2022
Токаев встретился с Эрдоганом в президентском дворце в Турции
Фото: akorda.kz
В Анкаре состоялась церемония официальной встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с главой Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом, передает Zakon.kz.
Как сообщает Акорда, в честь высокого гостя выстроился почетный караул. Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган поднялись на трибуну. Прозвучали государственные гимны Казахстана и Турции.
Фото: akorda.kz
Лидеры двух стран обошли строй почетного караула и представили друг другу членов официальных делегаций. Затем началась встреча глав государств в узком формате.
Фото: akorda.kz