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20:39 10.05.2022

Токаев встретился с Эрдоганом в президентском дворце в Турции

Анкара Фото: akorda.kz
В Анкаре состоялась церемония официальной встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с главой Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом, передает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, в честь высокого гостя выстроился почетный караул. Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган поднялись на трибуну. Прозвучали государственные гимны Казахстана и Турции.

Турция

Фото: akorda.kz

Лидеры двух стран обошли строй почетного караула и представили друг другу членов официальных делегаций. Затем началась встреча глав государств в узком формате.

Турция

Фото: akorda.kz

Елена Беляева
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